Nederlandse vliegvelden hebben last van Franse stakingen

Vluchten van en naar Nederlandse vliegvelden kampen met problemen door de staking van Franse luchtverkeersleiders. Meerdere vluchten hebben te maken met vertragingen, enkele vallen uit. Het gaat vooral om vluchten van en naar Frankrijk en Zuid-Europa. Dit melden Schiphol en de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven.

Op Rotterdam The Hague Airport hebben in totaal zo’n 28 vluchten een vertraging die dertig minuten tot een uur kan duren. Vooral reizen naar Zuid-Europa hebben last van de staking. “Bijna alle vluchten naar het zuiden zijn vertraagd. De verwachting is dat dit vandaag zo blijft”, zegt een woordvoerster. Volgens haar zijn er geen vluchten geannuleerd vanwege de staking.

Ook op Eindhoven Airport hebben vluchten richting Zuid-Europa te maken met vertraging. Een woordvoerster laat weten dat drie vluchten van en naar Frankrijk en Spanje zijn geannuleerd.

Op Schiphol heeft de staking “minimale impact”, laat een woordvoerder van die luchthaven weten. Drie vluchten naar Parijs vertrekken maandag niet. Of dit door de staking komt, kan hij niet met zekerheid zeggen. Wel zorgt de werkonderbreking er volgens hem voor dat vluchten naar Frankrijk vertraging oplopen.

De Franse luchtverkeersleiding staakt maandag tot en met dinsdagochtend vroeg. De werknemers staken tegen de omstreden pensioenhervorming. Anderhalve maand geleden is die doorgedrukt buiten de Franse Tweede Kamer om. Sindsdien leggen Fransen regelmatig het werk neer. Vanwege de stakingen worden ook vertraging en annuleringen in het treinverkeer verwacht.