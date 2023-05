Bij een schietpartij op de Bijlmerdreef in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangetroffen in een woning en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het schietincident in stadsdeel Zuidoost vond plaats rond 01.25 uur. De politie heeft kort daarna de omgeving afgezet om specialisten onderzoek te laten doen naar de toedracht van de schietpartij.