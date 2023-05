Obama in Amsterdam: zou niet anders handelen bij Krim-invasie 2014

De Amerikaanse oud-president Barack Obama zou met de kennis van nu niet anders hebben gehandeld tijdens de Russische invasie van de Krim in 2014. Dat zei de Democraat maandag tijdens een lezing in de Ziggo Dome in Amsterdam. “Het was geen militaire invasie op dezelfde manier als nu.”

Obama zei het destijds vooral als zijn taak te zien de internationale publieke opinie en Europa “te mobiliseren” tegen Rusland. “Er was geen gewapend leger in Oekraïne dat bereid was om te vechten tegen het Russische leger. Er was geen Zelensky die om wapens vroeg.”

“Wat we konden bereiken is dat hij niet verder ging dan de gebieden waar meer sympathie voor de Russische positie was”, voegde de inmiddels 61-jarige oud-president eraan toe. “Dat was onderdeel van Poetins misrekening, dat we tijd hebben gekocht voor Oekraïne, militair gezien, maar ook als we het hebben over de identiteit van het land. Dat heeft de toon gezet voor de opstand die we vandaag zien.”

In het gesprek met presentatrice Janine Abbring ging hij ook in op zijn zorgen over de binnenlandse politiek in de VS. Het dieptepunt van zijn presidentschap noemt hij de schietpartij op een basisschool in de plaats Sandy Hook. Hierbij kwamen twintig kinderen en zes leraren om het leven. “Er is een unieke fixatie op wapens in de VS. Het is anders dan in elk ander ontwikkeld land. Op de een of andere manier hebben wij het niet voor elkaar gekregen om de mindset van een groot gedeelte van de samenleving te veranderen. Maar de meerderheid wil verandering. Ik dacht dat de dood van deze kinderen genoeg was om het systeem te veranderen. We zien nu in opeenvolgende jaren en zelfs in de laatste maand een herhaaldelijk patroon van massaschietpartijen die je nergens anders ziet.”

Ook sprak Obama zijn zorgen uit over Trump en het Trumpisme. “Hij gelooft in hiërarchieën. Mensen zoals hijzelf zijn volgens hem het belangrijkste en anderen niet. Dat is iets waar we tegen moeten vechten”, zei Obama, die het Trumpisme vergeleek met het Poetinisme “of andere voorbeelden die we over de wereld zien”.

Obama is in Europa voor een reeks lezingen. Zaterdag was hij in Zürich en hij staat woensdag op het podium in Berlijn. De oud-president wist de Ziggo Dome niet uit te verkopen. De zaal telde de nodige lege stoelen. Mogelijk hadden de hoge ticketprijzen daar mee te maken. Kaartjes waren verkrijgbaar vanaf 55 euro, maar de meeste tickets waren fors duurder. Wie bereid was de hoofdprijs te betalen, 2750 euro, kon ook met Obama op de foto.