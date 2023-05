Search Engine Optimization inzetten als beginnend journalist

Als beginnend journalist is het belangrijk om je te onderscheiden van andere schrijvers. Maar hoe doe je dat? Het gebruik van SEO (Search Engine Optimization) kan je helpen om meer zichtbaarheid te krijgen in zoekmachines zoals Google en Bing.

Door het toepassen van enkele basisprincipes van SEO kan je jouw artikelen als journalist beter vindbaar maken voor jouw specifieke doelgroep. Hieronder vind je vijf tips die je kunt gebruiken om je artikelen te optimaliseren voor zoekmachines.

Tip 1: Zoekwoordenonderzoek

Het startpunt van elk SEO-proces is het uitvoeren van een zoekwoordenonderzoek. Dit houdt in dat je zoekt naar de zoekwoorden en -frases waar jouw doelgroep naar op zoek is. Met behulp van verschillende tools kan je deze zoekwoorden vinden en analyseren. Vervolgens kan je deze zoekwoorden in je artikel verwerken, zodat zoekmachines jouw artikel beter kunnen begrijpen en weergeven aan de gebruikers.

Een voorbeeld hiervan is, als je een artikel schrijft over duurzame energie, kan je gebruik maken van de zoekwoorden als ‘duurzame energie’, ‘zonne-energie’, ‘windenergie’, en zo zijn er nog andere voorbeelden. Probeer deze zoekwoorden (zo veel als mogelijk) te verwerken in de koppen, subkoppen en de body van het artikel.

Tip 2: Maak gebruik van metadata

Metadata zijn de gegevens die je toevoegt aan de HTML-code van je pagina. Dit zijn onder andere de titel en de beschrijving van je pagina. Deze informatie wordt weergegeven in de zoekresultaten en is belangrijk voor zowel zoekmachines als voor de gebruikers.

De titel van je artikel moet kort en pakkend zijn en het zoekwoord bevatten. De korte omschrijving moet een korte samenvatting zijn van de inhoud van je artikel. Deze korte samenvatting moet ook het zoekwoord bevatten. Door het optimaliseren van de metadata, maak je het voor de zoekmachines en gebruikers makkelijker en makkelijker te begrijpen waar jouw artikel over gaat.

Tip 3: Schrijf kwalitatief sterke content

Hoewel SEO een belangrijk onderdeel is van je artikel, is de kwaliteit van je content net zo belangrijk. Schrijf daarom artikelen die interessant zijn voor je doelgroep en die hen helpen bij het oplossen van een probleem of antwoord geeft op een vraag.

Gebruik ook interne links om de relevantie van je content te vergroten. Dit zijn links naar bijvoorbeeld andere pagina’s binnen je website die gerelateerd zijn aan het onderwerp van je artikel. Hierdoor maak je het voor de gebruiker gemakkelijker om meer informatie te vinden over onderwerp.

Een voorbeeld hiervan: stel je schrijft een artikel over de voordelen van yoga en je hebt eerder een artikel geschreven over de verschillende stijlen die bestaan. Je kunt in het artikel over de voordelen van yoga interne links opnemen naar het artikel over de verschillende yogastijlen. Hierdoor kunnen lezers die meer willen weten over verschillende yogastijlen gemakkelijk doorklikken naar dat artikel en kunnen zij meer informatie vinden over het onderwerp. Dit vergroot niet alleen de relevantie van je content, maar het biedt ook een meerwaarde voor de lezer door hen te helpen meer informatie te vinden over gerelateerde onderwerpen in één artikel.

Tip 4: Optimaliseer door afbeeldingen te gebruiken

Afbeeldingen zijn een belangrijk onderdeel van je artikel, maar ze kunnen ook de laadtijd van je pagina vertragen. Om dit te voorkomen kan je de afbeelding optimaliseren door ze te verkleinen en te comprimeren.

Op een iPhone kan je de afbeelding verkleinen en comprimeren door gebruik te maken van de ingebouwde foto editor. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

Open de Foto’s app op je iPhone en selecteer de afbeelding die je wilt bewerken.

Tik op de knop ‘Wijzig’ in de rechterbovenhoek van het scherm.

Tik op het vierkantje waar twee peilen omheen staan, onderaan van het scherm om toegang te krijgen tot de bewerkingsfuncties.

Tik op de knop ‘Formaat en bijsnijden’ en pas het formaat van de afbeelding aan door de slepen op de hoeken van de afbeelding. (Linker knop, van de drie knopjes rechtsboven in het scherm)

Tik op de knop ‘Opslaan’ in de rechterbovenhoek van het scherm om de wijzigingen op te slaan.

Om de afbeelding verder te comprimeren kan je gebruik maken van een eventuele compressie-app. Zoals: TinyPNG of JPEGmini. Deze apps kunnen de bestandsgrootte van de afbeelding verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de afbeelding.

Daarnaast kan je de afbeelding een beschrijvende naam geven in een alt-tekst toevoegen. Dit helpt zoekmachines om te begrijpen wat er op de afbeelding staat en kan ook helpen om meer verkeer naar je website te krijgen. Een beschrijvende naam houdt in dat je de afbeelding een naam geeft die beschrijft wat er te zien. Geef de afbeelding bijvoorbeeld de naam ‘man-loopt-met-hond-in-park.JPG’, in plaats van ‘IMG.1234.JPG’. Zo kunnen zoekmachines ook beter begrijpen waar de afbeelding over gaat.

Tip 5: Promoot je content

Als je een artikel hebt geschreven dat geoptimaliseerd is voor zoekmachines, is het belangrijk om het te promoten om meer verkeer naar je website te krijgen. Er zijn verschillende manieren om je content te promoten, zoals sociale media en het benaderen van andere websites om te linken naar jouw artikel.

Het delen van een artikel op je sociale media platforms zoals Twitter, Instagram, LinkedIn of Facebook kan helpen om meer mensen te bereiken en het verkeer naar je website te vergroten. Zorg ervoor dat je de link naar je artikel opneemt en maak gebruik van hashtags om je bericht vindbaar te maken voor een breder publiek.

Daarnaast kan je andere websites benaderen om te linken aan jouw artikel. Dit kan je doen door een e-mail te versturen of hen te benaderen via sociale media. Het is belangrijk om te zoeken naar websites die gerelateerd zijn aan jouw onderwerp en een goede reputatie hebben.

Conclusie

SEO kan een krachtig middel zijn voor de beginnende journalist om hun artikel beter vindbaar te maken voor hun doelgroep. Door het uit te voeren van zoekwoordenonderzoek, het optimaliseren van metadata en een afbeelding, het schrijven van een kwalitatief sterke content en het promoten van je artikel, kan je meer verkeer naar je website krijgen en een breder publiek bereiken. Het is belangrijk om consistent te zijn in het toepassen van deze tips en om de ontwikkelingen in SEO bij te houden, om zo je artikelen zo effectief mogelijk te optimaliseren voor zoekmachines.