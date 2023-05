Waakhond wil uitleg Hoekstra over algoritmes in visumprocedure

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil opheldering van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) over het gebruik van algoritmes bij de beoordeling van aanvragen voor een Schengenvisum. Dat bevestigt een woordvoerder van de privacywaakhond na een bericht van NRC.

Wie een visum wil voor een kortdurend verblijf, kan daarvoor terecht bij het bedrijf VFS Global, dat namens het ministerie alle aanvragen verwerkt. Om te bepalen welke aanvragen extra gecontroleerd moeten worden, wordt gebruik gemaakt van software die daarbij rekening houdt met onder meer nationaliteit.

De AP heeft over deze verwerking van persoonsgegevens vragen gesteld aan het ministerie en heeft daarnaast Hoekstra als eindverantwoordelijke uitgenodigd om een toelichting te komen geven. Of er sprake is van een wetsovertreding, moet nog worden vastgesteld, aldus de zegsman.