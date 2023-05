Onderzoek WUR beloning onderzoekers door Saudische universiteiten

De Universiteit Wageningen (WUR) onderzoekt de toenadering van onderzoekers door Saudische universiteiten na berichtgeving van de Volkskrant. Die universiteiten bieden onderzoekers geld om bij publicaties een universiteit in Saudi-Arabië als eerste onderzoeksinstituut te noteren, om hoger op ranglijsten te komen.

De naam van WUR-onderzoeker Vincenzo Fogliano wordt genoemd door de Volkskrant als onderzoeker die het geld aannam en de King Saud Universiteit (KSU) als eerste instituut noemde bij publicaties. Rector magnificus Arthur Mol wil daar inhoudelijk niet op ingaan, maar zegt in een verklaring van de WUR wel dat het wordt onderzocht. “Het is belangrijk om eerst helder te krijgen wat er nu precies gebeurd is. Zolang dat onderzoek loopt, doen wij inhoudelijk geen mededelingen. Tegelijkertijd, wij zijn een instituut waar wetenschappelijke integriteit van het grootste belang is. Als blijkt dat collega’s hun primaire affiliatie inderdaad hebben aangepast, dan nemen wij daar afstand van.”

De Volkskrant schrijft zaterdag dat de KSU en de King Abdulaziz Universiteit in Jeddah meerdere wetenschappers geld hebben geboden om de zogeheten eerste affiliatie te veranderen in een van deze Saudische universiteiten. Het zou gaan om 70.000 euro plus een bedrag voor onderzoek. Die universiteiten stijgen bij publicaties van deze wetenschappers op ranglijsten van universiteiten, zoals de prestigieuze Shanghai Ranking.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf vindt dat de onderzoekers op hun gedrag moeten worden aangesproken en dat de ranglijsten minder belangrijk moeten worden gemaakt. “Rankings zijn kwetsbaar als het gaat om het geven van goed beeld van de kwaliteit van universiteiten en onderzoekers. Deze kwetsbaarheid onderstreept voor mij het belang om de internationale beweging van het ruimer erkennen en waarderen van onderzoekers te steunen -niet alleen op basis van rankings.”

Daarnaast moet er volgens de minister meer transparantie komen over de financiering van onderzoek en onderzoekers. “Wetenschappers kunnen topprestaties leveren mede dankzij de financiering en steun van Nederlandse universiteiten. En universiteiten hebben een belangrijke rol bij het borgen van het vertrouwen van de samenleving in de wetenschap.”