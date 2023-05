Bedrijfspanden verwoest door grote brand in Venlo

Enkele bedrijfsgebouwen aan de Voltastraat in Venlo zijn zaterdag verwoest als gevolg van een grote brand. De brand brak rond 17.15 uur uit en veroorzaakte een enorme vuurzee en grote zwarte rookwolken, die over de stad trokken. Rond 23.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog uren duren, aldus de brandweer. Als gevolg daarvan kunnen mensen in en rond Venlo nog last houden van de rook.

De brandweer bestreed de vuurzee met twee pelotons. Die bestaan elk uit vier blusvoertuigen en meerdere waterwagens. Alle toegangswegen zijn afgezet. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is onbekend.

De zeer grote brand woedde in enkele loodsen waarin onder meer een steenbewerkingsbedrijf, een installatiebedrijf en een meubelmakerij gevestigd waren. Deze bedrijven kunnen volgens de brandweer als verloren beschouwd worden. Mogelijk zijn ook naastgelegen bedrijven aan de vlammen ten prooi gevallen, maar dat kon de woordvoerder van de brandweer zaterdagavond nog niet met zekerheid zeggen.

De Veiligheidsregio Limburg Noord riep inwoners van Venlo op ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. De brandweer roept kijklustigen op niet naar de brand te komen kijken, en de hulpdiensten de ruimte te geven.