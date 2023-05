Ruim 1,2 miljoen kijkers voor Bevrijdingsdag en 5 meiconcert

Het programma met daarin de registratie van het 5 meiconcert op de Amstel in Amsterdam en aansluitend een terugblik op Bevrijdingsdag is vrijdagavond op NPO 1 gezien door ruim 1,2 miljoen mensen. Het is daarmee het op één na best bekeken programma van de vrijdag, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) zaterdag.

Het 5 meiconcert op het water voor Koninklijk Theater Carré werd gehouden in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij zagen optredens van onder anderen Trijntje Oosterhuis, Wibi Soerjadi, Claude en Alain Clark. Na afloop van het concert werd kort teruggeblikt op de bevrijdingsfestivals in het land. Vanwege noodweer werden enkele festivals vrijdag tijdelijk stilgelegd en ontruimd. De registratie van de start van de bevrijdingsfestivals werd eerder op de dag op NPO 1 gezien door 228.000 mensen.

Op NPO 2 werd het eerste deel van de documentaireserie Vergeten Helden gezien door 191.000 mensen. In de reeks belicht Jörgen Tjon het leven van verzetsmensen uit voormalige Nederlandse koloniën in de Tweede Wereldoorlog. Het programma NOS Artiesten voor de vrijheid trok op de late avond van NPO 3 108.000 kijkers. Hierin onder meer een verslag vanaf het Bevrijdingsfestival in Zwolle en van de helikoptervlucht van de ambassadeurs van de vrijheid, zangeressen MEAU, Froukje en Tabitha.

Op verschillende zenders werden ook oorlogsfilms uitgezonden. Inglourious Basterds op Veronica was daarbij met 142.000 de best bekeken oorlogsfilm, gevolgd door Zwartboek dat op RTL 7 132.000 kijkers trok. Op dezelfde zender trok Gemmeker aansluitend 114.000 kijkers. Op NPO 2 en NPO 3 waren de films Das Boot en Oorlogswinter goed voor respectievelijk 106.000 en 105.000 kijkers.