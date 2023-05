Laatste AZ-fans na nacht in cel om wangedrag naar huis

Van de 154 AZ-supporters die zaterdag zijn aangehouden om het zingen van antisemitische liedjes hebben er elf de nacht in de cel doorgebracht. Zij mogen in de loop van zondag naar huis, meldt de politie.

De voetbalsupporters waren zaterdag onderweg naar de Johan Cruijff ArenA toen ze antisemitische liederen begonnen te zingen. Ze gingen daarmee door, ondanks oproepen van meereizende politiemensen om te stoppen. Daarop is het metrostel waarin ze zaten stilgezet bij station Strandvliet en zijn er 154 aangehouden, onder meer wegens groepsbelediging en verstoring van de openbare orde.

Tijdens het vervoer van die arrestanten naar een cellencomplex zijn de bussen waarin ze zaten vernield en zijn politiemensen beledigd en mishandeld. Elf supporters moesten daarom op het bureau overnachten, de anderen zijn verhoord en mochten naar huis.

“Het is onacceptabel dat deze personen gisteren antisemitische leuzen hebben gescandeerd, zelfs nadat ze door de politie waren gewaarschuwd”, zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema namens de burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie. “Het is extra pijnlijk dat dit gebeurde zo kort na de herdenking op 4 mei.”

Ajax speelde zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen AZ, die doelpuntloos eindigde. De recherche onderzoekt de zaak en op een later moment neemt de officier van justitie een beslissing over eventuele vervolging.

De voorzitter van het Centraal Joods Overleg, Chanan Hertzberger, laat in een reactie op het optreden van de politie weten: “Centraal Joods Overleg is tevreden met het besluit om in te grijpen en antisemitisme lik op stuk aan te pakken”. Ook het Centrum Informatie en Documentatie IsraĆ«l (CIDI) was te spreken over de aanhoudingen.