Politie bij RAI in Amsterdam, ‘zeer onrustig’

In en bij de RAI in Amsterdam-Zuid is het zondagavond “zeer onrustig”, meldt de politie. Er zijn meerdere eenheden ter plaatse. Op sociale media gaan beelden rond van een vechtpartij in de evenementenhal, waar Turkse Nederlanders hun stem konden uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije.

Op de beelden is een opstootje te zien tussen meerdere mannen bij de stemlocatie, waarop agenten ingrepen. De politie was nog niet bereikbaar voor uitleg.

Zondag was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen. Vorige week was er ook een vechtpartij tussen een aantal stemmers in de RAI. Naast Amsterdam, waren er ook stemlocaties in Den Haag, Deventer en Eindhoven. De strijd gaat vooral tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu.