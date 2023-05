Feyenoordfans nemen met bescheiden feest voorschot op titel

Hoewel voor aanvang van de wedstrijd al vaststond dat Feyenoord deze zondag geen voetbalkampioen van Nederland zou worden, trokken toch duizenden aanhangers van de club naar het centrum van Rotterdam om te kijken naar hun club. De sfeer was ontspannen en gemoedelijk. De politie, die massaal en zichtbaar aanwezig was in het centrum van Rotterdam, hoefde niet in te grijpen.

Op verschillende plaatsen stonden grote schermen opgesteld waar mensen naar de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Excelsior keken. In het centrum van de stad waren de supporters aanwezig op onder meer het Stadhuisplein en op de Meent. Ook bij de Erasmusbrug was een kijkplek ingericht, maar daar waren slechts een paar honderd mensen aanwezig. Enkele tientallen mensen namen na de wedstrijd een voorschot op het kampioenschap met een duik in de fontein op het Hofplein.

Feyenoord won de wedstrijd met 2-0. Volgende week zondag kan Feyenoord het kampioenschap definitief behalen als het in de eigen Kuip wint van Go Ahead Eagles.

Mocht Feyenoord de titel komende zondag pakken, dan is een dag later de officiƫle huldiging op het bordes van het stadhuis aan de Coolsingel, zo maakte de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vorige week bekend.