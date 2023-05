Anjet Daanje wint Libris Literatuurprijs

Schrijfster Anjet Daanje heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen met haar roman Het lied van ooievaar en dromedaris. De prijs is de onderscheiding voor beste oorspronkelijke Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar en daarbij hoort een cheque ter waarde van 50.000 euro en een bronzen legpenning ontworpen door Irma Boom. Juryvoorzitter Beatrice de Graaf maakte de winnaar bekend tijdens het jaarlijkse diner van de Stichting Literatuur Prijs.

“Het lied van ooievaar en dromedaris is een caleidoscopische roman van grote klasse”, schrijft de jury in het rapport. “Op indrukwekkende wijze zet Daanje in haar roman de verbeelding aan het werk. Vooruitwijzingen, symboliek, horror, een raadselachtig aantekeningenboekje dat telkens weer opduikt: een scala aan literaire technieken wordt ingezet om te ontregelen en te duiden.”

Na het in ontvangst nemen van de prijs gaf Daanje aan dat het een complex boek is en met verschillende hoofdpersonages. “Je moet er je eigen boek van maken”, legde ze uit. De schrijfster zei dat ze nog niet bezig is met nieuw werk. Maar nu ze de prijs heeft gewonnen, wil Daanje daar op korte termijn aan beginnen.

De jury is lyrisch over het boek en ook over de werkwijze van Daanje. “Anjet Daanje is een auteur die de publiciteit niet zoekt, maar die juist mijdt. Die liever schrijft dan praat. Die communiceert via haar werk en zo haar lezers aanspoort om te graven en te duiden.”

“Het lied van ooievaar en dromedaris omvat alles wat excellente literatuur te bieden heeft”, staat in het juryrapport. “Prachtige natuurbeschrijvingen, fraai gecomponeerde zinnen, eigenzinnige zinsconstructies, romantische po√ęzie en een betekenisvolle inhoud. Het is een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert. En die via de verbeelding betekenis geeft aan de mysterieuze cyclus van leven en dood.”

Daanje stond met vijf andere schrijvers op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs. Ook Man zonder rijbewijs van Oek de Jong, Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker, Overal zit mens van Yves Petry, De gebeurtenis van Peter Terrin en Tussentijds van Peter Zantingh waren genomineerd. Een plek op de shortlist is goed voor 2500 euro prijsgeld.

Daanje was de gedoodverfde winnaar. Tegenover het programma Nieuwsuur, dat bij de uitreiking aanwezig was, noemde ze dat vooraf “een beetje een twijfelachtige eer”. Ze wees erop dat favorieten in het verleden ook naast de prijs hebben gegrepen. De schrijfster won eerder al de Boekenbon Literatuurprijs met Het lied van ooievaar en dromedaris.