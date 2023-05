In Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een man gewond geraakt door een steekpartij. De politie meldt dat ze een verdachte heeft aangehouden.

Agenten vonden het slachtoffer rond 00.45 uur op de Erasmusstraat, in het Oude Noorden. De verdachte werd kort daarop aangehouden in een woning in die straat. Zijn rol wordt onderzocht. De gewonde is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend.