Hele week al onrust tussen waarnemers Turkse partijen in RAI

Het was de hele afgelopen week al onrustig tussen de waarnemers van de Turkse partijen die aanwezig waren in de RAI in Amsterdam om het stemmen in goede banen te leiden. Dat leidde zondag uiteindelijk tot een vechtpartij. Een woordvoerster van de RAI zegt dat ze door de sluimerende onrust goed voorbereid waren en dat er daarom extra beveiliging en politie aanwezig was.

Door de extra inzet van beveiliging en politie kon snel worden ingegrepen, zegt de woordvoerster. Er waren geen stemmers betrokken bij de vechtpartij, het ging om waarnemers van de politieke partijen.

De vechtpartij brak rond 21.00 uur uit, op het einde van de week dat mensen mochten stemmen voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. Dinsdag werd er ook gevochten bij het stemmen in de RAI. Dinsdag en zondag werd niemand aangehouden en voor zover bekend raakte niemand gewond.