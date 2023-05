Amsterdam nog bezig met onderzoek haalbaarheid kabelbaan over IJ

Amsterdam is nog bezig met het onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijke kabelbaan over het IJ. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten in reactie op Het Parool, dat maandagochtend schrijft over de kabelbaan tussen de NDSM-werf in Noord en de nog te bouwen wijk Haven-Stad in West. De woordvoerder ontkent dat er groen licht is en zegt dat bijvoorbeeld nog moet blijken of de kabelbaan wel financieel haalbaar is.

“We hebben in oktober 2021 samen met de Vervoerregio een intentieovereenkomst afgesloten met Stichting IJbaan om afspraken te maken over een kabelbaan, die naast de toekomstige Westbrug kan komen. We steunen dit particuliere initiatief omdat met de kabelbaan (toekomstig) Haven-Stad op beide oevers van het IJ goed bereikbaar wordt”, aldus de gemeente. Als de kabelbaan er komt is het de bedoeling dat die naast een toekomstig brug over het IJ wordt gebouwd, en deze niet vervangt.

De initiatiefnemers van de kabelbaan moeten nog een businesscase opstellen om te kijken of het plan financieel haalbaar is en er moet nog met bewoners overlegd worden over de plek van de kabelbaan. “Pas als aan al deze voorwaarden voldaan is, kunnen gemeente en Vervoerregio een realisatieovereenkomst met Stichting IJbaan afsluiten zodat de plannen richting de uitvoering verder kunnen worden uitgewerkt.”

Volgens de woordvoerder van de gemeente zal de kabelbaan niet aan bod komen tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota komende donderdag in de gemeenteraad. “Het is namelijk een particulier initiatief dus wij hoeven niks met geld”, aldus de woordvoerder van de verkeerswethouder Melanie van der Horst.