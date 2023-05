PEC Zwolle op 20 mei gehuldigd voor promotie naar Eredivisie

PEC Zwolle wordt volgende week zaterdag gehuldigd, de dag na de laatste competitiewedstrijd. De club is zeker van een terugkeer naar de Eredivisie en maakt als koploper ook nog kans op de titel in de Keuken Kampioen Divisie. In overleg met de club is besloten om de promotie op 20 mei te vieren, laat de gemeente weten.

De huldiging is in Park de Wezenlanden, net buiten de binnenstad. Daar werd PEC ook gehuldigd na het winnen van de KNVB Beker in 2014. In dat park zijn ook boerenprotesten gehouden, en het Bevrijdingsfestival is er elk jaar.

Het programma van de huldiging is nog niet bekend.