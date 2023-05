Vele honderden agenten ingezet bij kampioensfeest Feyenoord

De Rotterdamse politie zet komende zondag en maandag vele honderden mensen in om het kampioensfeest van Feyenoord in goede banen te leiden. Dat zei politiechef Fred Westerbeke van de Eenheid Rotterdam in het NPO-Radio 1-programma Sven op 1.

Wanneer Feyenoord komende zondagavond de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles wint, is de club kampioen van Nederland en barst in de stad ongetwijfeld een groot feest los. Op veel plaatsen in Rotterdam kijken fans via grote schermen naar de wedstrijd. De officiƫle huldiging op het stadhuis is overigens pas op maandag 15 mei.

Een exact aantal politiemensen wil Westerbeke niet noemen omdat het inplannen nog niet helemaal is afgerond. Afgelopen zondag waren in Rotterdam ook al veel agenten zichtbaar aanwezig op drukke plaatsen in de stad waar duizenden fans de wedstrijd Excelsior-Feyenoord op grote schermen bekeken. Ook stonden de mobiele eenheid en agenten te paard paraat en werden enkele waterwerpers achter de hand gehouden. “Een soortgelijke inzet valt ook komend weekend te verwachten,” zo verzekerde de politiechef.

Westerbeke hoopt op een soortgelijk scenario als bij de huldiging in 2017, die ook op de maandag na het behalen van de titel werd georganiseerd. “Dat was een groot gezellig feest dat prima verliep en daar sturen we nu ook weer op aan. We zijn nog volop in voorbereiding, maar reken erop dat we er helemaal klaar voor zijn.”

De politiechef belooft op te treden tegen eventuele antisemitische spreekkoren. “Waar het kan, zullen wij optreden. Als dit soort strafbare feiten worden gepleegd, zullen wij daar vervolg aan geven.” Afgelopen weekend pakte de Amsterdamse politie 154 aanhangers van voetbalclub AZ op wegens het herhaaldelijk scanderen van antisemitische leuzen in aanloop naar de voetbalwedstrijd Ajax-AZ.