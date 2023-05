Vorig jaar overleden 51 mensen door arbeidsongevallen

In 2022 overleden 51 mensen door een arbeidsongeval. In het jaarverslag zegt de Arbeidsinspectie dat dit past in de trend van de laatste jaren waarbij het aantal doden tussen de vijftig en zeventig ligt. In 2021 waren het er zestig, in 2019 vielen de meeste doden door arbeidsongevallen van de laatste zes jaar, namelijk 71.

Het aantal meldingen van ongevallen op de werkvloer is iets gestegen tot 3700. Dat waren er 3482 in 2021. Na de meldingen is er in 2418 gevallen onderzoek gedaan en 2295 keer werd het onderzoek ook afgerond.

De meeste slachtoffers vielen in de bouw, daar overleden tien mensen. In de industriesector kwamen acht mensen om bij een bedrijfsongeval, net als de branches vervoer en opslag.