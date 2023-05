Onderzoeker Laurens Buijs spant kort geding aan tegen UvA

Sociaal wetenschapper Laurens Buijs spant een kort geding aan tegen zijn werkgever, de Universiteit van Amsterdam (UvA), die hem onlangs op non-actief stelde. Buijs zegt dat hij een klokkenluider is en wil daarom beschermd worden. De zaak dient op maandag 22 mei.

Buijs mengt zich vaak in discussies over genderdiversiteit. Zo noemde hij het non-binair zijn “een lege hype”. Daarvoor krijgt hij veel kritiek, ook van collega’s en andere wetenschappers. Op sociale media noemde Buijs zijn critici onder meer “monsters”, “extremisten”, “corrupt” en “levensgevaarlijk”. Volgens de UvA heeft Buijs anderen ook per mail en telefoon berichten gestuurd met een “dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud”.

Buijs zelf zegt dat hij als klokkenluider heeft aangekaart dat de academische vrijheid zou worden bedreigd door een ‘woke-cultuur’. Een commissie onder leiding van Carel Stolker, in het verleden bestuurder van de Universiteit Leiden, doet daar onderzoek naar. Buijs zegt dat de UvA zijn ontslag voorbereidt terwijl dat onderzoek nog loopt. “Ik word beknot, ik reageer vervolgens boos op die repressie, en dan wordt die boosheid door de UvA gebruikt om de repressie te legitimeren”, stelt Buijs maandag.