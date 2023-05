Akkoord over slepend Frans-Nederlands grensconflict Sint Maarten

Een al jaren slepend grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op het eiland Sint Maarten/Saint Martin komt binnenkort tot een eind met het ondertekenen van een akkoord over de exacte grensligging. Dat heeft de regering van Sint Maarten vandaag bekendgemaakt.

De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, zal op 26 mei namens het Koninkrijk der Nederlanden een nieuw akkoord ondertekenen met Frankrijk, zei ze in een persconferentie.

In 1648 werd in het Verdrag van Concordia een akkoord tussen Nederland en Frankrijk ondertekend over de grenzen op het eiland. Het zuidelijke deel hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, het noordelijke deel bij Frankrijk. Vanaf 2014 waren er echter enkele incidenten. Zo was er in 2016 veel aandacht voor een incident waarbij Franse autoriteiten de verbouwing van een restaurant bij Oyster Pond stillegden omdat er geen vergunning zou zijn aangevraagd in Saint Martin. Volgens Nederland lag het restaurant op het grondgebied van Sint Maarten.

De zaak liep daarna hoog op, ook vanuit de Tweede Kamer werd duidelijkheid geƫist. In 2017 maakte Frankrijk uiteindelijk melding van een internationaal grensconflict bij de Verenigde Naties. Na jaren van onderhandeling tussen Nederland en Frankrijk is er nu een akkoord.

Dat betekent dat voor meerdere plaatsen op het eiland waarover onduidelijkheid was nu een precieze grens is afgesproken. In het geval van het toeristische Oyster Pond krijgt Nederland, op basis van “het principe van gelijke afstand”, het zuidelijke gedeelte en Frankrijk het noordelijke gedeelte van de baai.

Jacobs laat weten blij te zijn met het akkoord en benadrukt dat het akkoord meer samenwerking tussen Sint Maarten en Saint Martin tot gevolg kan hebben. “Verdere Frans-Nederlandse samenwerking op het eiland, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid, is gunstig voor de bevolking van beide landen.”