Twaalf activisten aangehouden bij actie Rotterdamse universiteit

Twaalf demonstranten van OccupyEUR zijn dinsdagavond opgepakt tijdens een protestactie in de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Ze gaven geen gehoor aan een vordering het gebouw te verlaten, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van de regionale omroep Rijnmond.

De actievoerders protesteerden onder meer tegen de banden van de universiteit met de “fossiele industrie”. De activisten vinden dat de EUR het voorbeeld van de VU in Amsterdam moet volgen. Die maakte onlangs bekend alleen nog samen te werken met bedrijven uit de fossiele brandstofsector als die kunnen aantonen dat ze zich houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin spraken wereldleiders eind 2015 af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en bij voorkeur 1,5 graad ten opzichte van voor de industrialisatie.

Het college van bestuur van de Rotterdamse universiteit zegt in een reactie dat de universiteit verantwoordelijkheid neemt op het gebied van duurzaamheid. Zo worden er onder meer gesprekken georganiseerd over de banden met de fossiele industrie. “Veel van de thema’s waar OccupyEUR aandacht voor vraagt, staan hoog op onze agenda.”

De actie in Rotterdam draait niet alleen om klimaatbeleid, maar ook om de arbeidsomstandigheden en de toegankelijkheid van de campus, die volgens de actiegroep beter moet voor mensen met een fysieke beperking. De EUR zegt in de reactie dat de toegankelijkheid voor deze studenten en medewerkers niet goed genoeg is. Daarvoor is een actieplan opgesteld, aldus het college.