Minister Jetten wil op Bonaire hard aan de slag voor klimaat

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten heeft maandag op Bonaire gezegd hard aan de slag te willen gaan voor maatregelen die het eiland beter beschermen tegen klimaatverandering. “Bonaire is een prachtig eiland en we moeten hard werken om te zorgen dat het eiland ook mooi blijft. Voor de bewoners, maar ook voor de toeristen zodat ze kunnen blijven komen”, zei Jetten.

De minister bezocht een groot zonnepark in aanbouw. In 2025 moet 80 procent van de energie op het eiland duurzaam worden opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Dat is goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een daling van de zeer hoge stroomtarieven op het eiland, aldus de minister.

Kwartiermaker op Bonaire is Ed Nijpels, die ook zijn rapport Nooit te laat aan Jetten overhandigde. Het belangrijkste advies daarin is volgens Nijpels de installatie van een klimaattafel. Daaraan overleggen verschillende partijen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter met elkaar om een klimaatakkoord te sluiten.

Nijpels is al enige tijd op het eiland om gesprekken hierover te voeren. Hij zei dat veel mensen op het eiland aan de slag willen met een klimaatoverleg en riep de minister op snel tot actie over te gaan. Hij had echter ook een waarschuwing: “Met een lege maag is het lastig om enthousiast te worden voor klimaatverandering.” Nijpels hield Jetten voor dat 20 procent van de bevolking van Bonaire onder het bestaansminimum leeft. Daar moet volgens hem ook aan worden gewerkt.

Jetten toonde zich enthousiast om de klimaattafel te installeren en samen met de regering van Bonaire aan de slag te gaan. Als grootste uitdagingen noemde hij de dreiging van een stijgende zeespiegel en de aantasting van water en koraal. Natuurbescherming en de energietransitie zijn volgens hem oplossingen.