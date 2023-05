Duncan Laurence tegen Mia en Dion: jullie hebben gevochten

Duncan Laurence is “zo trots” op Mia Nicolai en Dion Cooper. “Jullie hebben gevochten”, schreef de zanger en begeleider van het duo in zijn Instagram Stories.

Nicolai en Cooper is het dinsdagavond niet gelukt een plekje te scoren in de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Laurence is desondanks trots. “Jullie hebben alles gegeven en waren volledig jezelf op het grootste podium van de wereld. Dat pakt niemand je meer af.”

De oud-songfestivalwinnaar bracht het duo samen voor het songfestival en ging zelf de rol als Creative Director aan. Later ging hij de twee ook meer begeleiden, al kreeg hij daar ook de nodige kritiek op. Zo vonden veel mensen dat hij meer voor Nicolai en Cooper had kunnen doen rondom hun eerste twee teleurstellende optredens.