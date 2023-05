NS: reis maandag niet naar Rotterdam vanwege drukte bij huldiging

Kom aanstaande maandag niet met de trein naar Rotterdam als je niet naar de huldiging van Feyenoord gaat, adviseert de NS. Fans verwachten dat de club een dag eerder landskampioen wordt in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in De Kuip. De NS verwacht maandag volgens een woordvoerster “heel veel drukte” van voetbalsupporters in de treinen als Feyenoord kampioen is geworden.

Eerder liet de NS al weten maandag meer en langere treinen in te zetten rond Rotterdam. De spoorwegorganisatie raadt reizigers ook aan voor vertrek op de reisplanner te kijken.

In de stad zelf rijden meer metro’s tussen 09.00 uur en 16.00 uur, zei vervoerder RET eerder dinsdag. Omdat het centrum die dag afgesloten is, moeten reizigers rekening houden met omleidingen rond de Coolsingel en het Hofplein.

Ook de gemeente Rotterdam en de politie verwachten maandag bij de huldiging veel supporters. Als Feyenoord zondag wint, vindt die plaats op het stadhuis aan de Coolsingel om 12.00 uur. Supporters kunnen al terecht op de Coolsingel vanaf 09.00 uur. De Rotterdamse politie zet zondag en maandag vele honderden mensen in om alles in goede banen te leiden.