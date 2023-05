Solliciteren is meer dan alleen een gesprek

Met zweet in de handjes (misschien ook een straaltje op de rug) en trillende beentjes zitten wachten op een net wat ongemakkelijk zittende stoel, tot het soms maar een halfuur durende gesprek is afgelopen en men zich kan verheugen op goed of slecht nieuws, afgelopen is. Een herkenbaar beeld voor veel mensen. Solliciteren is over het algemeen voor de meeste mensen niet een favoriete bezigheid, eerder een formaliteit om uiteindelijk het werk te kunnen doen waar zij altijd al van hebben gedroomd.

Waarom een cv?

Vorige maand schreef Jam van der Aa voor One World een essay over hoe haar autisme haar in de weg staat bij het solliciteren. De werkervaring heeft ze, maar dat uitstallen tijdens een gesprek vindt ze lastig. Net als Jam, lopen veel mensen tegen een sollicitatiegesprek aan. Waar zij de ervaring, de expertise en andere belangrijke kenmerken misschien wel hebben, loopt het spaak op een gesprek waarin bijvoorbeeld zenuwen hen parten spelen. Of in het geval van Jam haar autisme. Mocht je van jezelf weten dat het gesprek zelf altijd een drempel is, dan kun je jezelf versterken door een goed curriculum vitae (CV) te maken en deze de werkgever voor te leggen.

Op een cv beschrijft een sollicitant zijn of haar relevante opleidingen, werkervaring en bijvoorbeeld kwaliteiten. Wanneer deze op een mooie, overzichtelijke manier tentoongesteld wordt in een strak document, kan dit werkgevers al een hele hoop over iemand vertellen. Met een stevig cv kan men daarnaast in een sollicitatiebrief én een sollicitatiegesprek ook goed verwijzen naar het curriculum vitae.

Een modern cv!

Tegenwoordig kan het slim zijn te kiezen voor een modern cv in plaats van een klassiek cv. Een modern cv ziet er namelijk een stuk frisser en, zoals de naam al zegt, moderner uit. Een modern cv is overzichtelijk en valt dan als snel op bij een werkgever. Een modern cv kenmerkt zich door een strakke vormgeving. Laat kwaliteiten zien door het gebruik van grafische vormen, gebruik kleuren die volgens onderzoek passen bij de baan die beoogd wordt. Zo staat een gele kleur bijvoorbeeld goed voor mediabanen. Solliciteert men dus op een baan als programmaontwikkelaar, dan kan het geen kwaad om koppen op het cv geel te maken. Tenslotte zou je een werkgever of recruiter op een creatieve manier kunnen uitnodigen meer van jou te bekijken door bijvoorbeeld een QR-code naar je (professionele)sociale media.

Maak het persoonlijk!

Uiteraard is het altijd goed om een eigen stijl in een cv te verwerken, geef vooral een voorproefje van de persoonlijkheid van de sollicitant. Werkervaring, opleidingen en zakelijke informatie staat altijd op een cv, maar het kan zeker geen kwaad om een persoonlijk woordje toe te voegen. Onderbouw in een zin of vijf vooral waar de passies, doelen, ideeën, aspiraties etc. van een kandidaat liggen. Een werkgever of recruiter zal na het lezen van die paar zinnen op je cv vast enthousiast worden!