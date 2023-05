Belg voor rechter om doodsteken ex in Delft en verwonden ouders

Bij de rechtbank in Den Haag dient donderdag de eerste inleidende zitting over de dodelijke steekpartij in Delft, waarbij een 33-jarige vrouw om het leven kwam. Haar moeder (57) en stiefvader (55) raakten zwaargewond.

De steekpartij vond plaats op zondag 5 februari aan de Frederik van Eedenlaan. De 31-jarige verdachte komt uit het Belgische Heist-op-den-Berg en werd na een achtervolging in dat land aangehouden en kort daarna overgeleverd aan Nederland.

De verdachte had eerder een relatie met het slachtoffer en zou na de steekpartij in berichten op Facebook hebben bekend dat hij zijn ex-vriendin had omgebracht. Hij heeft bij de politie meerdere verklaringen afgelegd, zegt zijn advocaat. Tijdens de zitting zal hij zich volgens haar op zijn zwijgrecht beroepen.

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang hebben het kabinet op Internationale Vrouwendag in maart opgeroepen meer te doen tegen huiselijk geweld en vrouwenmoord. De organisaties willen verder dat meer wordt ingezet op betere registratie van femicide, maar ook op het herkennen van signalen en preventie. Per jaar worden gemiddeld 24 vrouwen gedood door hun partner of ex. Ook worden gemiddeld acht vrouwen door hun ouder of familielid vermoord.