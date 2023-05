Centrale examens beginnen voor duizenden scholieren

Voor vele tienduizenden middelbare scholieren beginnen donderdag de centraal schriftelijke examens. In totaal doen dit jaar naar schatting 186.000 scholieren examen. Een deel van hen is eerder al begonnen.

Voor een kleine 40.000 vmbo-leerlingen startten de examens vorige maand al. Scholen kunnen digitale eindexamens voor leerlingen van het vmbo basis- en kaderonderwijs vanaf 3 april afnemen. Ook leerlingen die schriftelijk staatsexamen doen, bijvoorbeeld leerlingen uit het speciaal onderwijs, zijn al begonnen.

In totaal doen bijna 91.000 vmbo’ers, ruim 55.000 havisten en bijna 40.000 kandidaten van het vwo dit jaar mee aan de centrale examens. De aantallen zijn gebaseerd op de hoeveelheid examens die scholen hebben besteld. Het werkelijke aantal scholieren dat examen doet ligt gemiddeld 5 tot 10 procent lager, omdat scholen meestal ruim bestellen.

Het eerste tijdvak van het centraal schriftelijke examen duurt tot en met 30 mei. De uitslag komt in juni, waarna de leerlingen nog kunnen herkansen. Dit is het eerste jaar sinds de coronapandemie dat er vrijwel geen aanpassingen aan de examens meer zijn. Afgelopen jaren waren er versoepelingen vanwege de impact van de pandemie op het onderwijs. Volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) maken leerlingen zich zorgen omdat ze vanwege gemist onderwijs tijdens de eerdere coronajaren het gevoel hebben niet goed voorbereid te zijn.

Het LAKS opent donderdag ook meteen de eindexamenklachtenlijn voor de centrale examens. Scholieren die klachten hebben over hun toetsen kunnen daar terecht. Onderwijsminister Dennis Wiersma is donderdag bij de eerste middag dat scholieren over de centraal schriftelijke examens kunnen bellen.