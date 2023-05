Kamer wil actie minister voor aanpak problemen wijkverpleging

Zorgminister Conny Helder deelt de zorgen van de Tweede Kamer over problemen in de wijkverpleging, maar ze onderneemt volgens de oppositie vooralsnog weinig actie. De grootste problemen liggen volgens de Kamer bij de personeelstekorten en wachtlijsten in de wijkverpleging. Niet alleen de instroom van nieuwe wijkverpleegkundigen lijkt een lastige opgave, maar vooral ook het behouden van de werknemers.

Waar oppositiepartijen als PvdA, SP en PVV meer geld als belangrijkste oplossing voor de problemen zien, zetten coalitiepartijen VVD, D66 en CDA vooral in op ander beleid zoals vermindering van de administratieve lasten. De oppositie verwacht dat met een hoger salaris meer wijkverpleegkundigen worden aangetrokken en ook blijven.

De coalitiepartijen leggen ook verantwoordelijkheid bij de werkgevers om betere werkomstandigheden te creëren. Verder willen ze meer inzet van innovatieve zorg, zoals incontinentiemateriaal met een sensor, om werk uit handen van de verpleging te nemen. Ook zetten ze in op een handigere taakverdeling voor zorgverleners.

De minister denkt dat de oplossing ook ligt bij zorgverzekeraars en werkgevers. Zelf zegde ze toe om de wachtlijsten in de wijkverpleging uitgebreider in kaart te brengen, om te beginnen met één regio, nadat Fonda Sahla (D66) hier tijdens het debat om had gevraagd.

Tijdens het debat liet Helder weten dat er geld is voor de problemen in de wijkverpleging, maar voor Mohammed Mohandis (PvdA) bleef dit te vaag. Hij wil dat de minister hard maakt hoe dat geld daadwerkelijk bij gaat dragen aan het personeelsprobleem en zegt hierover een motie in te dienen.