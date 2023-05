Coalitiepartijen verdeeld over tegenvaller ontwikkelingshulp

De coalitiepartijen zijn verdeeld over de miljardentegenvaller waar de begroting voor ontwikkelingssamenwerking mee te maken heeft. Het ministerie van Liesje Schreinemacher moet de komende jaren volgens de voorjaarsnota meer dan 3,4 miljard euro extra bijdragen aan de asielopvang in Nederland.

D66 en ChristenUnie gaan hier niet mee akkoord. Als het zo hoog oploopt is dat “onacceptabel”, zei Alexander Hammelburg (D66) in de Tweede Kamer. Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) wil net als D66 dat noodhulp en lopende programma’s worden ontzien.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de opvang van eerstejaarsasielzoekers wordt betaald door Schreinemacher. Dat is al vele jaren de systematiek. VVD’er Jan Klink houdt vast aan het coalitieakkoord. Ook moet de begrotingsdiscipline terug, zei hij. Hij vindt bovendien dat het onderwerp thuishoort bij het debat over de voorjaarsnota.

Bart van den Brink (CDA) zei dat grip krijgen op migratie de enige oplossing is voor het probleem. Hij wil pas reageren op mogelijke gevolgen van de tegenvallers als minister Schreinemacher met haar plannen komt. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden het onaanvaardbaar dat het hulpbudget wordt “leeggegeten”, zei Joris Thijssen (PvdA). Hij wil dat er een maximum komt voor het bedrag dat van ontwikkelingssamenwerking mag gaan naar de opvang van asielzoekers. Ook de SGP voelt daar wel voor.