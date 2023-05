Onderwijsbonden dreigen met acties op middelbare scholen

Leraren op middelbare scholen gaan binnenkort mogelijk actievoeren. Hun vakbonden willen dat de overheid meer geld vrijmaakt voor loonsverhoging en roepen daarom op tot actie. “Als we nu stil zijn, lijkt het alsof we alles oké vinden en dat is niet zo”, zegt voorzitter Jelmer Evers van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De AOb, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), FNV en CNV houden de eerste protestbijeenkomsten op 25 mei. De manifestaties zijn in Den Haag, Amsterdam, Groningen, Zwolle en Maastricht. De bijeenkomsten zijn op die dag bewust na schooltijd, om de eindexamens van leerlingen niet te verstoren, aldus Evers.

Tijdens de manifestaties worden ingezamelde handtekeningen van leerkrachten overhandigd. De AOb hoopt dat onderwijsminister Dennis Wiersma die in Den Haag in ontvangst wil nemen. In lerarenkamers op honderden scholen in het land, van Maastricht tot Dokkum en van Terneuzen tot Ter Apel, hangen lijsten waar docenten hun handtekening kunnen invullen. AOb-voorzitter Evers: “We doen het bewust niet online, omdat een handtekening daar snel is ingevuld. Als je het fysiek doet, is het zichtbaar en praten mensen er met elkaar over.”

De vakbonden sluiten niet uit dat leraren gaan staken als er niet meer geld beschikbaar komt. Dat zou dan in de eerste helft van juni moeten gebeuren. “Dat is de periode waarin het mogelijk is. Daarna begint het tweede tijdvak van de eindexamens, en daarna is het zomervakantie. Maar het zou ook een optie kunnen zijn om het schooljaar niet te starten.”