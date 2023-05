195 Blauwe Vlaggen voor Nederlandse stranden en jachthavens

Nederland heeft 195 Blauwe Vlaggen toegekend gekregen van de Foundation for Environmental Education (FEE). De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteitskeurmerk voor schone stranden en veilige jachthavens. 134 havens en 61 Nederlandse stranden kregen dit jaar de onderscheiding, 6 meer dan vorig jaar.

Nieuwkomers zijn onder meer de stranden van Monster en Rockanje in Zuid-Holland en een haven in het Gelderse Elburg. Ook de jachthaven in Terschelling heeft dit jaar opnieuw het keurmerk gekregen. Het is de enige locatie die sinds het ontstaan van de onderscheiding in 1987 elk jaar een Blauwe Vlag heeft ontvangen.

Erik van Dijk, co√∂rdinator van de Blauwe Vlag in Nederland, vertelt dat de Nederlandse zwemwaterkwaliteit over het algemeen heel goed is. “Van alle Nederlandse kustgemeenten hebben alleen de stranden van Den Haag en Katwijk geen blauwe vlag.” Dat heeft te maken met hun ligging vlak bij de monding van de Oude Rijn, legt Van Dijk uit. “Daar komt soms viezigheid van mee, daar is lastig wat aan te doen.”

Het keurmerk Blauwe Vlag wordt toegekend aan jachthavens en stranden die voldoen aan een aantal criteria waaronder schoon zwemwater en goede sanitaire voorzieningen. Voor bezoekers en toeristen is het predicaat een internationaal herkenningssymbool zodat ze weten waar ze veilig kunnen zwemmen. Jaarlijks wordt door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) opnieuw gecontroleerd of stranden en jachthavens nog aan de gestelde eisen voldoen.

Voormalig weervrouw Helga van Leur reikte de onderscheidingen donderdag uit en hees hierbij een blauwe vlag op het strand van de Wassenaarse Slag.