Politie vindt dode in Roermond, omstandigheden verdacht

De politie heeft vrijdagochtend in een woning aan de Vismarkt in Roermond het stoffelijk overschot gevonden van een 51-jarige vrouw die onder verdachte omstandigheden zou zijn overleden. Er is een verdachte aangehouden, een 47-jarige man uit Roermond. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Zo is er een buurtonderzoek bezig.

Volgens buren is de dode de bewoonster van het huis, en is haar vriend door de politie meegenomen. De laatste weken zou tussen beiden regelmatig onenigheid zijn geweest, waarbij de politie enkele malen zou hebben ingegrepen. Een woordvoerster van de politie kan alleen bevestigen dat het adres waar de dode is gevonden, bekend was bij de politie.

De hulpdiensten hebben vrijdag nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar zonder succes. Wie de melding rond 09.30 uur heeft gedaan dat reanimatie nodig was, wilde de woordvoerster van de politie niet zeggen.

Pal voor de woning vonden vrijdagochtend graafwerkzaamheden plaats voor de aanleg van glasvezel. Werklieden van de aannemer hebben het gegraven gat weer dichtgegooid om de hulpdiensten toegang te verlenen.

De overleden vrouw was een naast familielid van de vorig jaar om het leven gebrachte 9-jarige Gino. Het jongetje bracht de laatste week van zijn leven door bij zijn zus Kelly. De broer van de overleden vrouw en diens dochter Kelly kwamen vrijdagochtend na het bekend worden van de dood van hun zus en tante naar de Vismarkt in Roermond om er steun bij elkaar te zoeken.