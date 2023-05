Provincie Limburg wil behoud werkgelegenheid VDL Nedcar

VDL moet alles in het werk stellen om de werkgelegenheid bij autofabriek Nedcar in Born te behouden. Een motie van die strekking werd vrijdag aangenomen door Provinciale Staten van Limburg. Gedeputeerde Staten van Limburg staan naar eigen zeggen positief jegens de motie, en zullen deze overbrengen aan de directie van VDL.

De motie kreeg brede steun in de Limburgse Staten. In de motie wordt gewezen op de grote onrust onder het personeel van Nedcar, dat deze week tot en met donderdag heeft gestaakt voor een beter sociaal plan. Bij Nedcar werken zo’n 3800 mensen. Die dreigen grotendeels ontslagen te worden omdat begin volgend jaar een contract met BMW over de productie van MINI’s in de Limburgse autofabriek afloopt. Een opvolger voor BMW is niet gevonden.

“Opdrachtgevers staan niet in de rij voor Nedcar”, aldus fractievoorzitter Aleida Berghorst van de PvdA in een toelichting voor de Staten. “VDL hult zich in stilzwijgen.” De motie is volgens haar bedoeld om de werknemers een hart onder de riem te steken.

Het CDA wees erop dat VDL een overeenkomst met de provincie heeft gesloten, waarin de provincie uitbreiding van de fabriek mogelijk maakt middels onder meer nieuwe wegen. “De overeenkomst gaat uit van het behoud van minimaal 4000 tot 4500 banen”, aldus CDA-Statenlid Mirjam Depondt. Om die reden vindt het CDA dat VDL op zijn verantwoordelijkheid mag worden aangesproken. Dat was overigens precies de reden waarom de Partij voor de Dieren tegen de motie stemde. Deze partij vreest de kap van nog eens honderden bomen om uitbreiding mogelijk te maken, nadat vorig jaar om dezelfde reden het Sterrebos al gekapt werd.

Ook de PVV stemde tegen, omdat deze partij dit geen zaak voor de provincie vindt.

De werknemers van Nedcar zijn overigens sinds vrijdag weer aan het werk, na vier dagen staken. Vakbonden en VDL gaan weer praten over een nieuw sociaal plan, nadat die onderhandelingen vorige week dinsdag waren afgebroken.