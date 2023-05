Op gehaktdag moet blijken of boekhouding kabinet weer op orde is

Op Verantwoordingsdag aanstaande woensdag, ook wel gehaktdag genoemd, wordt duidelijk hoe de Algemene Rekenkamer oordeelt over de uitvoering van de plannen van het kabinet. Twee jaar op rij was van te veel verplichtingen en uitgaven onduidelijk of ze wel rechtmatig waren. Het kabinet kreeg dan ook een flinke tik op de vingers van de Rekenkamer om de gebrekkige boekhouding.

Woensdag moet blijken of die boekhouding inmiddels wel op orde is. Vorig jaar op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei) bleek al dat de Rekenkamer zijn geduld aan het verliezen is. Minister van Financi├źn Sigrid Kaag kondigde in reactie op die kritiek een speciale taskforce aan die de verantwoording over uitgaven en verplichtingen moest verbeteren.

Verantwoordingsdag of gehaktdag is een belangrijke dag, omdat het kabinet letterlijk verantwoording moet afleggen. Waar op Prinsjesdag de plannen van het kabinet centraal staan, draait Verantwoordingsdag om controle op die plannen. Ook voor de Tweede Kamer is het verantwoordingsonderzoek van de Rekenkamer een belangrijk hulpmiddel om het kabinet te controleren. Het gaat jaarlijks immers om enkele honderden miljarden euro’s aan uitgaven en verplichtingen.

Het verantwoordingsonderzoek richt zich op het vorige begrotingsjaar, in dit geval dus 2022. Vorig jaar is de begroting opnieuw vaak tussentijds aangepast. Dit gebeurde onder meer omdat het kabinet moest inspelen op de oorlog in Oekraïne en de hoge (energie)prijzen als gevolg daarvan.

Naast de Staat van de Rijksverantwoording over 2022, publiceert de Rekenkamer verantwoordingsonderzoeken over de ministeries en verschillende fondsen, zoals het gemeentefonds en het Nationaal Groeifonds. De Rekenkamer vroeg vorig jaar ook specifiek aandacht voor de uitvoering door de Belastingdienst, de stroperige schade- en versterkingsregelingen voor bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen en problemen bij Defensie.

Minister Kaag overhandigt het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2022 en de departementale jaarverslagen aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarna biedt waarnemend president Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer de verantwoordingsrapporten aan.