Weer twee explosies Rotterdam, hoogwerker haalt mensen uit huis

In Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weer twee explosies geweest. De ravage was bij een van de twee zo groot dat de politie de twee bewoners met een hoogwerker uit de woning moest halen. De bewoners van de woning aan de Olmendaal aan de zuidkant van de stad zijn ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De twee waren volgens de politie erg geschrokken, maar hadden geen zware verwondingen door de ontploffing om 05.00 uur. Er is geen instortingsgevaar, zegt een politiewoordvoerder over de beschadigde woning in de wijk Feijenoord.

Enkele uren eerder was er een explosie bij de deur van een portiekflat aan de Bilderdijkstraat in het westen van Rotterdam. Bij die ontploffing rond 01.30 uur raakte niemand gewond. Wel is er schade aan het portiek.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig ontploffingen en dat zijn er meer dan in heel vorig jaar. De explosies worden in verband gebracht met ruzies in het drugsmilieu. Inmiddels zijn er zo’n 45 verdachten aangehouden voor het buitensporige geweld zoals explosies en schietpartijen, meldde de politie vrijdag.

Ook in Amersfoort was in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie bij een woning, de tweede in evenzoveel dagen tijd in die stad. Bij beide incidenten raakte niemand gewond, wel noemt de politie de schade van de meest recente ontploffing “aanzienlijk”. Een ontploffing eerder in de week in Amersfoort werd veroorzaakt door een brandend voorwerp dat naar een huis werd gegooid.