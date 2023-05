Fans van Feyenoord laten grootste spandoek ooit in De Kuip zien

Supporters van Feyenoord hebben vlak voor de aftrap van de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles een indrukwekkende sfeeractie gehouden.Volgens supportersvereniging FSV De Feijenoorder is het grootste doek ooit in De Kuip ontrold.

Het doek bedekte bijna alle tribunes van de eerste ring van De Kuip. Op het doek stond de tekst uit een bekend Feyenoord-lied: ‘Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag’. Het doek bevatte ook de jaartallen van de vorige landstitels van de Rotterdamse club.

De supportersvereniging hield een crowdfundingsactie om het enorme doek en toekomstige sfeeracties te bekostigen. De teller stond zondag al op bijna 180.000 euro. Supporters van Feyenoord hebben ook plannen om bij de eventuele huldiging van maandag een groot gebouw in de stad aan te kleden met een spandoek, net als bij de vorige titel in 2017.

De club moet wel eerst van Go Ahead Eagles winnen. Alleen dan is Feyenoord rond 18.30 uur voor de zestiende keer kampioen van Nederland. Bij een ander resultaat is de club afhankelijk van PSV, dat vanaf 20.00 uur tegen Fortuna Sittard speelt. Feyenoord sluit de competitie af met een uitduel met FC Emmen en een thuiswedstrijd tegen Vitesse.