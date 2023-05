EOD doet onderzoek naar explosief in woning Almere

Na de vondst van een explosief in een woning in Almere doen specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) daar onderzoek. De politie laat dat weten.

Onderzoek leidde de politie naar de bewuste woning aan de Kornwierde, in stadsdeel Almere Haven. Naast de EOD zijn ook de brandweer en ambulancedienst uit voorzorg opgeroepen. Over verdere consequenties voor buurtbewoners is nog niks bekend. “Dat is afhankelijk van het oordeel van de EOD”, laat een politiewoordvoerder weten.