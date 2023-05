Taakstraf voor man die aansteker gooide naar Ajacied Klaassen

Een 32-jarige man uit Roelofarendsveen is maandag veroordeeld voor mishandeling wegens het gooien van een aansteker naar Ajacied Davy Klaassen. De politierechter in Dordrecht legde hem een taakstraf op van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Het voorval was begin vorige maand tijdens de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. De aansteker werd vanaf de tribune in De Kuip in Rotterdam gegooid en kwam op het hoofd van Klaassen terecht. De voetballer liep daarbij een wond op en kon niet meer verder spelen.

De verdachte – volgens de rechter een fanatieke Feyenoord-fan met verder een schoon strafblad – bekende dat hij de aansteker gooide.

Naar aanleiding van het incident heeft de KNVB strengere regels bij voetbalwedstrijden ingevoerd. De wedstrijd zelf werd ongeveer een halfuur stilgelegd.