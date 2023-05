Jeugd-tbs en 1,5 jaar cel geëist voor doodsteken Vlissinger (20)

Het Openbaar Ministerie heeft maandag anderhalf jaar celstraf en jeugd-tbs geëist tegen een 17-jarige Middelburger voor het doodsteken van de 20-jarige Rainee Laveist uit Vlissingen in september vorig jaar. Bij het bepalen van de strafmaat is rekening gehouden met de jonge leeftijd van de verdachte, maar ook met zijn persoonlijke omstandigheden, meldde het OM. Deskundigen hebben aangegeven dat de verdachte tijdens het plegen van de feiten verminderd toerekeningsvatbaar was.

Laveist werd op 8 september neergestoken tijdens het Kickoff Festival in Vlissingen, bedoeld voor studenten van University College Roosevelt, de hogeschool HZ en mbo-school Scalda. Hij overleed ter plekke. Op het festivalterrein was er een ruzie tussen twee groepen, waarbij over en weer geduwd en getrokken werd. Het OM stelt dat weliswaar sprake was van een agressieve sfeer, maar dat gelet op alle omstandigheden geen beroep kan worden gedaan op noodweer.

De rechter doet over enkele weken uitspraak.