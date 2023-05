De Jonge denkt dat besluit over asielstelsel nog enige weken kost

Het politieke overleg over een toekomstig asielbeleid zal nog enkele weken in beslag gaan nemen, denkt minister Hugo de Jonge (Wonen en Ruimtelijke Ordening). Hij zei na afloop van een nieuw overleg van de top van het kabinet met de meest betrokken bewindslieden dat eind mei waarschijnlijk te vroeg is. “Ik denk dat we meer tijd nodig zullen hebben om er daadwerkelijk uit te komen.” Een coalitiebron had eerder gezegd dat de ministerraad op 26 mei vermoedelijk een besluit neemt over migratie- en asielbeleid.

Andere deelnemers wilden niets loslaten over een termijn. Ook asielstaatssecretaris Eric van der Burg wilde er niets over kwijt, ook niet welke maatregelen nu als optie op tafel liggen. “We gaan er met elkaar verder over praten en nemen er de tijd voor”, zei Van der Burg. Volgens hem is het overleg wel een nieuwe fase ingegaan, nu premier Mark Rutte en de drie vicepremiers zijn aangeschoven. “Dat betekent dat we richting keuzes maken gaan. We hebben er weer over gesproken en gaan ermee door.”

Inhoudelijk wilde hij er niets over zeggen. Volgens bronnen ligt onder meer een systeem op tafel waarbij asielzoekers voortaan een A- of een B-status kunnen krijgen. Hiertussen zit een verschil in de verblijfsstatus. Zo zouden toegelaten vluchtelingen met een B-status minder lang in Nederland mogen blijven dan mensen met een A-status. Van der Burg wilde er niets over zeggen, maar hij blijft “sowieso optimistisch, want iedereen staat in de stand dat we eruit moeten komen met elkaar”, aldus de staatssecretaris.

Premier Mark Rutte ontweek vragen. Hij riep alleen dat “we hele goede discussies hebben” en stapte snel zijn auto in.