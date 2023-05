KOZP eist aftreden burgemeester Staphorst om rellen bij intocht

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) eist het aftreden van burgemeester Jan ten Kate van Staphorst vanwege zijn handelwijze rond de intocht van Sinterklaas, op 19 november vorig jaar. Een groep inwoners van Staphorst viel toen actievoerders van KOZP en waarnemers van Amnesty International aan. Uit een vorige week verschenen rapport blijkt dat de gemeente vooraf veel signalen had dat Staphorsters het recht in eigen hand wilden nemen, maar ervoor heeft gekozen om dat te negeren in het vertrouwen dat het wel goed zou komen.

Volgens KOZP heeft de burgemeester nagelaten het recht op demonstreren te waarborgen. “Hij verwelkomde Sinterklaas terwijl wij klemgereden en belaagd werden door een meute racistische Staphorsters”, zegt de actiegroep. Ten Kate had zijn beide loco-burgemeesters toestemming te geven om te handelen als de zaak uit de hand zou lopen, omdat hij Sinterklaas moest inhalen. Toen rellen ontstonden, werd in allerijl een noodbevel uitgevaardigd. Volgens de politie was het gebruikte geweld afkomstig van Staphorster tegendemonstranten, maar er loopt nog een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

KOZP is verontwaardigd dat in het rapport van vorige week staat dat een bus klaarstond om KOZP-demonstranten af te voeren. Volgens KOZP heeft de actiegroep meermalen gevraagd om bussen om veilig naar en van hun demonstratieplek in Staphorst vervoerd te worden, maar de gemeente zei steeds dat dat wegens de intocht niet kon. “De indruk ontstaat dat de gemeente ons zo snel mogelijk uit Staphorst weg wilde krijgen in plaats van ons de kans te geven om onze grondrechten op vreedzame wijze uit te oefenen”, stelt KOZP.

Burgemeester Ten Kate en de andere collegeleden praten dinsdagavond met de gemeenteraad van Staphorst over de conclusies uit het door de gemeente aangevraagde onderzoek. Een voorstel is om voorlopig geen intochten meer te houden in Staphorst als de gemoederen in de Overijsselse plaats niet bedaren. KOZP eist publieke excuses en een schadevergoeding voor alle slachtoffers. Ook moet het Openbaar Ministerie een onderzoek starten naar mogelijke daders, vindt de actiegroep.