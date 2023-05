CDA en PvdA willen boete voor delen mishandelingsvideo’s

Het CDA en de PvdA willen dat mensen die mishandelingsvideo’s delen gestraft kunnen worden, bevestigen Tweede Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Songül Mutluer (PvdA) berichtgeving van het AD. De straf zou gaan om een boete die zou kunnen oplopen tot 9000 euro.

De Kamerleden zeggen dat er voldoende steun voor het voorstel is in de Tweede Kamer. Directe aanleiding voor het plan is een video waar een man wordt geslagen en op het spoor wordt gegooid op station Bijlmer ArenA in Amsterdam.

Het is volgens Kuik en Mutluer belangrijk dat mensen ingrijpen als ze iets ernstigs zien gebeuren en dat ze niet gaan filmen. De wetgeving moet zich vooral richten op de “originele bron”. De persoon die het filmt en uploadt dus.

Het plan klinkt interessant, zegt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) in een eerste reactie. Ze wijst er op dat dit soort filmpjes al bij strafzaken betrokken worden. “Het is dus niet zo dat je dan per definitie vrijuit gaat.” Iedereen moet volgens haar zijn verantwoordelijkheid nemen en dit soort zaken niet verspreiden.

Voor het incident in Amsterdam zijn in totaal elf verdachten aangehouden, van wie er nog acht worden verdacht van poging tot doodslag. De meeste verdachten zijn minderjarig.