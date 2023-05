Bronnen: banken maken miljarden vrij voor verduurzaming landbouw

Nederlandse banken zijn bereid komende jaren miljarden aan financiering beschikbaar te stellen voor duurzamere landbouw. Maar dan moet het de overheid en land- en tuinbouworganisatie LTO wel lukken om tot een landbouwakkoord te komen. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door Het Financieele Dagblad.

De banken zouden de komende zeven jaar 3,5 miljard tot 4 miljard euro willen vrijmaken. Met het geld willen ze boeren helpen overstappen op duurzamere vormen van landbouw. Ook het verplaatsen van boerenbedrijven naar gebieden waar de stikstofuitstoot minder belastend is, zou met de financiering op gang gebracht kunnen worden.

“Het gaat om nieuwe kredieten”, legt een ingewijde uit. Banken zouden ook flexibel met de voorwaarden van die kredieten willen omgaan. Om die reden in combinatie met de totale omvang van het bedrijf zou het om een “substantiële bijdrage” vanuit de bankensector gaan. Banken willen met hun toezegging echter nog niet in de openbaarheid treden. Volgens de ingewijde zou dat komen omdat “alles nog heel fluïde is nu er nog druk wordt onderhandeld over een landbouwakkoord”.

Woordvoerders van Rabobank, bekend als de grootste financierder van de Nederlandse landbouw, en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weigeren commentaar te geven, zolang het overleg over het landbouwakkoord nog loopt. Dit overleg nadert woensdag waarschijnlijk wel een ontknoping. Later op de dag moet duidelijk worden of het kabinet afspraken heeft kunnen maken die de boerensector perspectief bieden.

De ogen zijn vooral gericht op de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Landbouwminister Piet Adema zei vrijdag nog dat een akkoord zonder handtekening van de boerenlobbyorganisatie “weinig zin heeft”. Volgens het AD gaat het bij het overleg onder meer nog over een door de minister voorgesteld maximum aantal koeien per hectare grasland. Dat zou slecht vallen bij boeren.

De onderhandelingen duren nu al langer dan verwacht. Het conceptakkoord lekte dinsdag nog uit via RTL Nieuws. Uit die stukken kwam naar voren dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen. Wel zouden boeren een hogere marge overhouden. Ook moeten boeren meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. De NOS wist de hand te leggen op een document waaruit naar voren komt dat Adema denkt 6,7 miljard euro nodig te hebben van het kabinet voor de maatregelen uit het landbouwakkoord.