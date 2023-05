Guy Weski: geplande uitspraak Marengo in oktober illusie

Guy Weski, zoon van de aangehouden advocaat Inez Weski, verwacht niet dat de rechtbank zoals gepland in oktober uitspraak zal doen in het liquidatieproces Marengo nu hoofdverdachte Ridouan Taghi op zoek is naar een nieuwe advocaat. “20 oktober is wat mij betreft op voorhand al een illusie”, zei Weski woensdag bij de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Op vragen over zijn moeder wilde Guy Weski verder niet ingaan.

Het kantoor van Weski heeft niet overwogen om de zaak van Ridouan Taghi over te nemen, nu Inez Weski de verdediging heeft neergelegd. “Het leek ons allemaal niet handig en we konden ons beter focussen op de cliënten die we wel nog zouden bijstaan.” Het kantoor staat nog drie verdachten bij in de omvangrijke zaak. “Daar moeten we onze tijd en energie in gaan steken.”

Advocate Inez Weski (68) is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Weski stond hoofdverdachte Taghi bij, maar heeft de verdediging neergelegd na haar aanhouding.

Taghi voert vooralsnog zijn eigen verdediging maar is wel op zoek naar nieuwe juridische bijstand, aldus Guy Weski. “Hij wil een advocaat, of advocaten het liefst want het is gewoon niet te doen in je eentje deze zaak.”

Wanneer een nieuwe verdediging zich meldt voor Taghi, zal die zeker een half jaar of een jaar nodig hebben om zich in te lezen, denkt Weski. Ook is het volgens hem lastig om in contact te komen en besprekingen met Taghi te voeren vanwege zijn detentieregime. Het kantoor van Weski zal het dossier aan de nieuwe advocaat overdragen, aldus Weski. “Ik doe bij deze de mededeling dat die met mij contact kan opnemen om dat in goede banen te leiden.”

Tegen Taghi (45), die woensdag niet aanwezig was, is een levenslange celstraf geëist.