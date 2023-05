Na vijf dagen 150.000 klachten over eindexamens

Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn tot nu toe 150.000 klachten over de eindexamens binnengekomen. Dat is de stand na vijf examendagen. Vorig jaar stond de teller op dit punt op 190.000 klachten, het jaar ervoor op 132.000.

De eindexamens begonnen vorige week donderdag en duren tot eind deze maand. In juni zijn de herexamens. Vorig jaar kreeg het LAKS in totaal een recordaantal van 285.700 klachten binnen.

Ruim 75.000 klachten gingen er de afgelopen dagen over dat het examen te moeilijk was, terwijl ruim 42.000 klagers vonden dat het examen te lang was.

Bijna 4000 klachten gingen over geluidsoverlast. Daar hadden ook leerlingen van het Maurick College in het Brabantse Vught last van, waar de examenzalen werden ontruimd omdat het brandalarm afging vanwege verbrande broodjes in een oven. Het vmbo-examen Duits van 27 kinderen werd ongeldig verklaard omdat ze tijdens de ontruiming met elkaar konden praten. Verder kwamen er klachten van leerlingen die maandag last hadden van het geluid van de huldiging van Feyenoord.