OM eist 4 jaar celstraf voor handelen in persoonlijke gegevens

Het OM heeft vrijdag tegen de 25-jarige Erkan S. uit Almere, die wereldwijd zou hebben gehandeld in de persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen mensen, een gevangenisstraf van vier jaar geëist. Volgens het OM verkocht hij de gegevens online via een cybercrimeforum. Hij wordt ook verdacht van het stelen en witwassen van cryptomunten.

S. werd eind november vorig jaar gearresteerd, nadat rechercheurs in Oostenrijk in 2020 hadden ontdekt dat op een cybercrimeforum werd gehandeld in de persoonsgegevens van mensen die in dat land hun kijk- en luistergeld hadden betaald. Ze kochten het bestand en kwamen de Nederlander zo op het spoor. De verdachte zou ook patiëntgegevens uit gestolen medische dossiers hebben verkocht. De gedupeerden kwamen onder meer uit Oostenrijk, China, Colombia en Thailand.

De man bood de privacygevoelige informatie zoals namen en e-mailadressen aan op een onlinemarktplaats bekend onder criminelen. Zij kunnen met deze informatie slachtoffers benaderen voor bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude. De officier van justitie sprak in de Amsterdamse rechtbank vrijdag van ingrijpende delicten “die het vertrouwen in e-mail, in internetbankieren of in mensen die je opbellen vanuit een organisatie als de bank ernstig schaden”.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.