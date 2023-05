Oppositie: kabinet moet zelf knopen landbouwakkoord doorhakken

Het kabinet moet niet blijven aanmodderen met het landbouwakkoord, maar zelf keuzes maken, vinden GroenLinks en PvdA. Het akkoord had er al lang moeten liggen, maar is nu weer een paar weken vooruitgeschoven. Stop met polderen, zeggen de twee oppositiepartijen. De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft een hard hoofd in een goede afloop.

De stukken die er nu liggen, en door het Planbureau voor de Leefomgeving worden doorgerekend, moeten direct openbaar worden gemaakt, eist Laura Bromet (GroenLinks) daarnaast. “Het is ongehoord dat de Tweede Kamer tot nu toe helemaal buitenspel staat”, zegt ze in een reactie op het vruchteloze marathonoverleg dat tot in de vroege uren van donderdagochtend duurde. Naast het openbaar maken van de stukken die door de tientallen partijen in het overleg zijn besproken, wil ze ook opheldering over de gang van zaken. “Waar zitten de pijnpunten en wat deed Rutte daar midden in de nacht? Het komt over als een panieksituatie.”

Premier Mark Rutte schoof in de nacht van woensdag op donderdag aan bij het overleg tussen het kabinet en de boerenpartijen, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Landbouwminister Piet Adema wilde voor Hemelvaart een akkoord sluiten.

“Het kabinet maakt er een bende van en blijft besluiten voor zich uitschuiven”, zegt ook Joris Thijssen (PvdA). Hij vindt dat Adema de deelnemende partijen flink onder druk moet zetten om er alsnog uit te komen, en als dat niet lukt dat Adema dan zelf in actie moet komen. De partijen zullen niet willen dat de minister het heft in handen neemt, verwacht Thijssen.

Er moet een akkoord komen, benadrukt de PvdA’er. Niet alleen voor het perspectief van de boeren, maar tevens voor de natuur. “Ook moet het land van het slot.”

De BBB vreest dat er nu gewerkt wordt aan een landbouwakkoord dat “alleen maar leidt tot extra verplichtingen voor boeren zonder keiharde garanties voor compensatie”, schrijft de partij op haar site. Dat zou een “fantasieakkoord” zijn waarmee de partij van Caroline van der Plas “nooit” akkoord zal gaan.

Als het kabinet het vertrouwen niet kan herstellen en geen perspectief kan bieden aan de landbouwsector en de minister-president dit “ook niet in zijn tas had toen hij plotseling op kwam dagen, dan heeft verder praten, in dag of nacht, totaal geen zin”, stelt de BBB.

De coalitiepartijen konden vooralsnog niet worden bereikt voor een reactie.