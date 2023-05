Verdacht pakketje bij eerder beschoten Utrechtse beautysalon

Het pand in Utrecht waarbij vrijdagochtend bij de voordeur een verdacht pakketje werd aangetroffen, is dezelfde beautysalon die in februari al eens werd beschoten. Een politiewoordvoerder bevestigt berichtgeving hierover in andere media.

De hulpdiensten werden rond 05.30 uur gewaarschuwd dat er een verdacht pakketje lag bij de voordeur van de salon aan de Amsterdamsestraatweg. Een “ruime straal” rondom de locatie werd afgezet en de woning boven het pand werd ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek en heeft het pakketje inmiddels verwijderd. Het zal op een veilige locatie tot ontploffing worden gebracht, meldde de politie.

De straat is inmiddels weer vrijgegeven en de bewoner van de ontruimde woning kon weer terug naar binnen. De politie gaat verder onderzoek doen naar het verdachte pakketje. Forensisch onderzoek moet uitwijzen of er sprake was van werkbare stoffen en daadwerkelijk explosiegevaar.

Door de beschieting in februari en het plaatsen van een explosief aan de Brink in Laren diezelfde maand werd eerder deze maand nog een 17-jarige jongen uit Utrecht aangehouden. Het doelwit was in beide gevallen een beautysalon van dezelfde eigenaar. Allebei de panden werden op last van de burgemeester enige tijd gesloten om ‘criminele dreiging’. De politie sluit meer aanhoudingen voor deze zaken niet uit, zegt de woordvoerder vrijdag.

De vraag of er een verband is tussen het verdachte pakketje van vrijdagochtend en de eerdere beschieting op hetzelfde pand en de plaatsing van het explosief op de salon in Laren, wordt meegenomen in het onderzoek, vertelt de zegsman verder.