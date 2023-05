Politie Zeeland houdt zeven vermoedelijke uithalers aan

In het havengebied van Vlissingen heeft de politie vrijdag en zaterdag zeven vermoedelijke uithalers aangehouden. Drie van de aangehouden mannen werden in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt toen ze op een afgesloten bedrijventerrein aan de Finlandweg waren. Een 19-jarige Rotterdammer die een stukje verderop in een auto zat, is eveneens aangehouden. Een nacht eerder werden drie mannen aangehouden die aan de Italiƫweg probeerden het bedrijventerrein op te komen. Medewerkers van de douane zagen dat en waarschuwden de politie.

Volgens de politie waren de aangehouden mannen vermoedelijk op zoek naar drugs. Uithalers worden op haventerreinen ingezet om containers open te breken en daar drugs uit te halen. De aangehouden verdachten zijn verder drie 20-jarigen uit Ter Apel, Rotterdam en Ridderkerk, een 43-jarige uit Den Haag, een 44-jarige man uit Polen en een eveneens 44 jaar oude man uit de Dominicaanse Republiek.