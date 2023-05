Demonstratie op de Dam voor democratie en mensenrechten in Iran

Op de Dam in Amsterdam hebben zich ongeveer 150 mensen verzameld om te demonstreren voor democratie en mensenrechten in Iran. Ook lopen de demonstranten een protestmars door het Amsterdamse centrum, van de Dam naar het Leidseplein.

De deelnemers demonstreren tegen het regime in Iran en eisen onder meer dat de Iraanse Revolutionaire Garde (IRCG) wordt berecht “voor martelingen, verkrachtingen, moorden, vergiftigingen en de verdwijning van onschuldige burgers en schoolgaande kinderen”. Vanwege de mensenrechtenschendingen willen de demonstranten dat de EU sancties gaat opleggen en dat de IRGC op een terroristenlijst wordt gezet.

De organisatie had eerder gemeld ongeveer 3000 deelnemers te verwachten voor de protestmars.

In Iran zijn al ruim een half jaar protesten, sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september vorig jaar. Zij overleed in een cel nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen. Duizenden mensen zijn gearresteerd voor de deelname aan de protesten.

Uit onderzoek van Amnesty International bleek eerder deze week dat van alle executies in de wereld ruim de helft plaatsvindt in Iran. Een deel van de 576 executies was vanwege misdaden als moord of drugshandel, maar na de protesten na de dood van Amini zijn ook veel betogers geëxecuteerd.